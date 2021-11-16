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Шойгу заявил, что новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник

Как отметил глава Минобороны РФ, "никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что перспективная российская система ювелирно поразила цель в результате проведенных испытаний.

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"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал глава Минобороны РФ журналистам в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области.

Ранее во вторник российское военное ведомство сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. Минобороны подчеркнуло, что осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности и напомнило, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере.

В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам, особо отметив, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссия
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