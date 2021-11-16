Азербайджан и Армения приняли меры по стабилизации обстановки после беседы глав МО с Шойгу

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе между двумя государствами после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, ситуация в районе горы Килисали нормализовалась. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджанской Республики и Республики Армения, проведенных по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки.

Во вторник в Минобороны Армении сообщили, что в результате наступательных действий азербайджанских ВС на восточном направлении с армянской стороны есть погибшие и раненые, также потеряны два боевых поста. Председатель Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что республика обратилась к РФ с призывом "защитить территориальную целостность Армении". Посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил ТАСС, что Россия и Армения ведут консультации по военным и дипломатическим каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.