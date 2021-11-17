Учения сил спецназа ОДКБ "Кобальт-2021" начинаются в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Совместные учения формирований спецназа, органов внутренних дел, государственной безопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Кобальт-2021" стартуют в среду на полигоне Фахрабад в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Российские военнослужащие совместно с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии отработают вопросы планирования и проведения операции по уничтожению боевиков, действуя в составе сил специального назначения КСОР ОДКБ.

Во время активной фазы учений военнослужащие проведут операцию по блокированию и штурму условно захваченного боевиками здания с применением технических средств разведки и вертолетов.

Российский воинский контингент на учениях представлен военными подразделения спецназа ЦВО и разведывательного батальона 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане. 16 ноября военные ЦВО совершили 45-километровый марш из Душанбе на полигон Фахрабад. Всего от российской стороны будет задействовано порядка 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, в том числе два вертолета Ми-8МТВ5-1 авиагруппы 201-й военной базы.

Учения завершатся 19 ноября.