В Чечне обезвредили около 600 боеприпасов при разминировании сельхозугодий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения очистили от взрывоопасных предметов около 350 га сельхозугодий на территории Чеченской Республики в 2021 году. Обезврежено порядка 600 боеприпасов, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) в четверг.

"Военнослужащие инженерно-саперной роты ЮВО очистили от взрывоопасных предметов порядка 350 га сельскохозяйственных угодий на территории Чечни, перевыполнив запланированный объем работ на 15%. <…> Саперы обнаружили и уничтожили порядка 600 боеприпасов", - говорится в сообщении.

Работы по разминированию сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда в Ачхой-Мартановском районе региона начались весной и завершатся в конце ноября, отметили в пресс-службе.

Отмечается, что военные саперы выполняют задачи в защитных костюмах ОВР-2 "Сокол". Для разминирования применяются машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун", робототехнические комплексы "Уран-6", оснащенные несколькими видами тралов для работы с различными типами грунтов. Также к работе привлекались специалисты минно-розыскной службы со специально обученными собаками.

К работам по разминированию и сплошной очистке местности Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов инженеры ЮВО приступили в мае 2012 года. Всего было запланировано очистить порядка 16 тыс. га земель сельхозназначения и лесного фонда, но за девять лет военнослужащие обследовали около 24 тыс. га, обнаружив и уничтожив более 41 тыс. мин, снарядов, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств.