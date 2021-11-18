"Калашников" поставил Минобороны партию ракет 9М333 для ЗРК "Стрела-10М3"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" поставила Министерству обороны России партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10М3". Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе "Калашникова".

"ГК "Калашников" успешно завершила изготовление и поставку в Министерство обороны Российской Федерации ЗУР 9М333 в рамках государственного оборонного заказа", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в "Калашникове", ЗУР 9М333 применяется в составе боевых машин 9А34М3 и 9А35М3 зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М3".

Ракета 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. У головки самонаведения ЗУР три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый.

"Ракета способна поражать цели на расстоянии до 5 000 м, при этом скорость целей может достигать 679 м/с, а высота полета - от 10 до 3 500 м", - сообщили в "Калашникове".

Первая публичная демонстрация ракеты 9М333 прошла в 2020 году в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020".

В декабре 2020 года ЗУР 9М333 успешно прошла квалификационные и летные испытания и полностью подтвердила свое соответствие требованиям заказчика, в октябре 2021 года были проведены периодические летные испытания с положительным результатом.