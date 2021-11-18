Checkmate его высочеству. Чем удивила Россия на Dubai Airshow

В Дубае завершается деловая программа международной выставки Dubai Airshow 2021. В этот раз Россия представила самое большое в истории подобных мероприятий количество новинок авиационной и беспилотной техники — как гражданской, так и военной. Итогом одного из крупнейших авиашоу стал интерес властей ОАЭ к новому российскому истребителю Checkmate, а также объемные контракты на поставку других российских самолетов, вертолетов и БЛА. О главных премьерах выставки — в материале ТАСС

С ароматом Checkmate Несмотря на антиковидные ограничения, международный салон Dubai Airshow стал одной из самых массовых авиационных выставок за последнее время. В нем приняли участие производители более чем из 20 стран мира, на статической экспозиции было представлено более 160 гражданских (в том числе деловых) и военных самолетов и вертолетов. Одним из важнейших экспонатов выставки стал российский истребитель Checkmate ("шах и мат" — англ.). В Дубай его доставил один из самых больших самолетов в мире Ан-124 "Руслан".

Описание Истребитель Checkmate © Александр Щербак/ТАСС

По данным Ростеха, первая зарубежная презентация полноразмерного прототипа самолета вызвала большой интерес журналистов, представителей иностранных делегаций и лично премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума. Показ самолета сопровождался красочным лазерным шоу и презентацией парфюма с фирменным логотипом Checkmate.

' Ростех/YouTube'

Одновременно производители самолета разместили в интернете новый видеоролик, в котором вместе с пилотируемой машиной впервые демонстрируются кадры с беспилотной модификацией Checkmate. Главный герой видеоролика — командующий ВВС вымышленного иностранного государства рассказывает о преимуществах самолета пятого поколения и философии проекта.

Спецпроект на тему Как устроен новый истребитель «Су» Первый российский однодвигательный истребитель пятого поколения

По данным Ростеха, Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, созданный компанией "Сухой" (входящей в холдинг ОАК госкорпорации "Ростех"). Впервые истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Ключевые особенности самолета — его малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость — эффективность". Самолет оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух — воздух" и "воздух — поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — 3 тыс. км.

Пока Сheckmate — это концепт, который может быть адаптирован под конкретного заказчика. На созданный планер можно установить любую электронику, любое вооружение, причем и то и другое в России есть. Появление Checkmate говорит о том, что наша промышленность готова работать на опережение и конкурировать в области однодвигательных истребителей с Южной Кореей, Китаем, Японией и США, которые присутствуют сегодня на рынке с однодвигательным истребителем F-35 Дмитрий Литовкин, военный эксперт

МС-21 и Aurus На Dubai Airshow Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) впервые представила иностранной публике российский среднемагистральный самолет МС-21-310, оснащенный отечественными двигателями ПД-14.

Описание Самолёт МС-21-310 с двигателями ПД-14 © Марина Лысцева/ТАСС

По данным Ростеха, МС-21-310 принял участие в летной программе авиасалона, показав зрителям быстрый набор высоты до 800 м, развороты с набором высоты и снижением, горку с углом 45 градусов и минимальной скоростью 210 км/ч, вираж с перегрузкой 2g, а также проход на высоте 100 м с приветственным покачиванием крыла посетителям выставки. Специально для авиашоу на лайнере были установлены два салона: бизнес- и экономкласса. Это позволило продемонстрировать одно из преимуществ МС-21 — увеличенный проход между креслами, обеспеченный самым широким в своем классе фюзеляжем.

' IRKUT Corporation/YouTube'

Одним из ярких событий выставки стала первая зарубежная презентация новой версии бизнес-джета SSJ 100, которая войдет в линейку Aurus наряду с вертолетом "Ансат" Aurus Design и российскими представительскими лимузинами. По словам производителя, на самолете также установлены российские двигатели ПД-14, дальность полета увеличена до 7200 км. Таким образом, новый бизнес-джет сможет летать по маршруту Москва — Владивосток без дозаправки. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, стоимость Aurus составит от $40 до $50 млн. "Это дешевле, чем, например, у Boeing, у которого такая машина будет стоить около $60–65 млн в зависимости от комплектации", — отметил Чемезов. Ранее в интервью ТАСС Сергей Чемезов сообщил также, что самолет получил новый комфортабельный салон и высокоскоростной спутниковый интернет. Пассажиры Aurus cмогут управлять мультимедийными возможностями, освещением и температурой в салоне со смартфона. На борту также установлена полноценная душевая кабина.

Громкими премьерами на выставке в Дубае отметились и российские вертолетостроители. На авиашоу были продемонстрированы сразу шесть натурных образцов вертолетной техники. Дебютантами, по данным Ростеха, стали ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, многоцелевая машина Ми-171А2 и модернизированный легкий вертолет Ка-226Т. Экспортный "Ночной охотник" Одним из самых эффектных зрелищ в Дубае стал первый демонстрационный полет "Ночного охотника" — ударного вертолета Ми-28НЭ в экспортной модификации. Машина производства холдинга "Вертолеты России" выполнила фигуры сложного пилотажа с уникальной маневренностью. Как отмечают представители холдинга, многие фигуры пилотажа выполнялись на минимальных высотах и скоростях, что особенно важно для живучести вертолета в условиях реальных боевых действий. Под управлением заслуженного летчика-испытателя Героя России Сергея Баркова Ми-28НЭ продемонстрировал боевые развороты, пикирования, горки, полет хвостом вперед, зависание и набор высоты с вращением.

Описание Ударный вертолет Ми-28НЭ © Марина Лысцева/ТАСС

Российский ударный вертолет Ми-28 оснащен мощным комплексом вооружения с подвижной автоматической 30-мм пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами трех типов с дальностью 6 и 10 км, ракетами "воздух — воздух", а также неуправляемыми ракетами двух типов и авиабомбами калибра до 500 кг. По данным производителя, лопасти несущего винта "Ночного охотника" способны выдержать попадание 30-мм снаряда. Двигатели повышенной мощности — 2400 л.с. каждый — могут заменять друг друга при повреждении.

Ми-28 демонстрируется в Дубае после апробации в сирийской кампании. Инженерами были сделаны доработки, благодаря которым вертолет теперь может воевать ночью в любых условиях, в том числе в условиях пустыни, различать и поражать на подстилающей поверхности любые цели. Также этот вертолет по желанию заказчика может получить несколько различных комплектаций. Ну и конечно, особо стоит отметить такое преимущество Ми-28, как бронированная кабина. У ближайшего конкурента американского Apache такой защиты нет Алексей Леонков, военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

Легкий "Альпинист" Впервые модернизированный Ка-226Т поднялся в воздух всего за несколько дней до премьеры на Dubai Airshow 2021. "Новейший Ка-226Т — первый в России вертолет, вся конструкторская документация которого велась в "цифре". Это позволило существенно сократить время создания машины и в сжатые сроки приступить к летным испытаниям", — рассказали в авиационном кластере Ростеха.

От предыдущих моделей семейства вертолет отличает новая конструкция планера и фюзеляжа с увеличенными аэродинамическими характеристиками. Корпус машины изготовлен с применением современных облегченных материалов. Ка-226Т получил новую колонку несущего винта, лопасти и главный редуктор, а также ударопрочную топливную систему, соответствующую повышенным требованиям безопасности. По данным концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех"), вертолет Ка-226Т получил новейшую авионику. Его бортовое оборудование состоит из целой серии приборов: блока для сбора информации об общевертолетном оборудовании и силовой установке, индикаторов для отображения информации экипажу, системы резервных приборов и светосигнального табло. Новая интегрированная система резервных приборов (ИСРП) в автономном режиме определяет крен, тангаж и магнитный курс вертолета, вычисляет его барометрическую высоту, приборную скорость, вертикальную скорость, предоставляет пилотажно-навигационные данные, сведения о параметрах двигателя, координатах воздушного судна, а также аварийную, предупреждающую и уведомляющую информацию. Соосная схема несущих винтов Ка-226Т обеспечивает хорошую управляемость в условиях разреженного воздуха, устойчивость к сильному боковому ветру, высокую скороподъемность.

' Russian Helicopters/YouTube'

Вертолет Ка-226Т может осуществлять взлет и посадку с палубы морских судов. Также он хорошо показал себя в высокогорье, из-за чего и получил рабочее название "Альпинист". Начало серийного производства модернизированного вертолета Ка-226Т на Улан-Удэнском авиационном заводе запланировано на 2022 год. Рой беспилотников Одним из самым популярных на Dubai Airshow 2021 стал стенд с новейшими разведывательно-ударными и ударными комплексами с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Крупнейший российский разработчик и производитель БЛА — компания "Кронштадт" впервые представила широкой публике модели разведывательно-ударного летательного аппарата большой продолжительности полета "Иноходец-РУ", БЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД", скоростного ударного БЛА "Гром" и полноразмерного авиационного БЛА "Орион-Э".

Одновременно с российскими БЛА в Дубае была представлена первая российская система управления роем авиационных беспилотников. На полях авиасалона глава "Кронштадта" Сергей Богатиков сообщил ТАСС, что система позволит управлять 20 летательными аппаратами одновременно.

' KronstadtCompany/YouTube'

Сегодня в "Кронштадте" работают над автономизацией БЛА и внедрением в них искусственного интеллекта. "Представляемое на выставке в Дубае новое автоматизированное рабочее место оператора — как раз еще один шаг к большей автономизации беспилотного летательного аппарата", — сказал Сергей Богатиков. Он также отметил, что в системе управления БЛА применяется технология дополненной реальности. В частности, добавляются элементы, которые, очевидно, существуют, но неявно выражены визуально. Тогда они дорисовываются для удобства операторов. "Такие технологии внедрять планируется, и они уже применяются в текущих версиях "Ориона", — добавил гендиректор "Кронштадта". По итогам выставки Как ранее сообщал ТАСС, в этом году в Дубае компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") заключила контрактов на общую сумму свыше $1,3 млрд. Кроме этого российские специалисты по экспорту и импорту военной продукции получили обращения на поставку различных летательных аппаратов, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотников, еще на $2,5 млрд. 16 ноября в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" сообщили о создании совместного предприятия с эмиратской компанией AJ Holding LLC. Новая фирма Alpha Aviation LLC будет заниматься продвижением и продажей российской вертолетной техники гражданского назначения за рубежом. В планах предприятия до 2026 года реализовать более 20 гражданских вертолетов различных типов — "Ансат", Ми-171А2, Ка-32, Ми-38.

Описание Самолет Sukhoi SuperJet SBJ и вертолет "Ансат" Aurus © Марина Лысцева/ТАСС