Шойгу доложил Путину об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в Белом море

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Два пуска — одна цель. Почему российский флот шагнул в новое измерение

"Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", - говорится в сообщении.

В четверг в Минобороны РФ сообщили, что гиперзвуковая ракета "Циркон", пуск которой выполнен с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", поразила морскую цель в Белом море прямым попаданием. Как уточнили в Минобороны, стрельба была произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря.

Ранее источник ТАСС сообщал, что государственные испытания "Циркона" начнутся в ноябре и продолжатся в декабре. Всего планируется выполнить пять пусков по морским и береговым целям. 24 августа 2021 года в ходе работы международного военно-технического форума "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" Минобороны РФ.