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В России может появиться вариант РСЗО "Торнадо-Г" для десантников

Система залпового огня калибра 122-мм может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") может разработать десантируемый вариант 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" для Воздушно-десантных войск. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Сплава" Александр Смирнов.

"В новой ГПВ [государственная программа вооружений], возможно, появится новая работа - установка "Торнадо-Г" на новом шасси, десантируемый вариант. Готовы эту работу выполнить, дело за заказчиком", - сказал Смирнов.

"Торнадо-Г" - реактивная система залпового огня калибра 122-мм, развитие РСЗО "Град". Новая система может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить местоположение.

На вооружении советских ВДВ ранее состояла десантируемая РСЗО "Град-В" на базе автомобиля ГАЗ-66Б, оснащенная пакетом из 12 трубчатых направляющих.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 08:00 мск.

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