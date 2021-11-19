Ростех начал серийное производство корректируемых ракет для РСЗО "Торнадо-С"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") начало серийное производство новейших корректируемых реактивных снарядов для 300-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Сплава" Александр Смирнов.

"Такие снаряды уже серийно изготавливаются. Заключен долгосрочный контракт с Минобороны на их поставку в войска", - добавил Смирнов.

По его словам, в настоящее время также ведется подготовка к предварительным испытаниям новой ракеты с беспилотным летательным аппаратом для РСЗО "Смерч". "В настоящее время ведется подготовка к проведению предварительных испытаний опытной партии реактивных снарядов с участием заказчика", - добавил Смирнов.

Дальнобойная 300-миллиметровая РСЗО "Торнадо-С" может обстреливать цели на дальности 120 км и накрывать площадь более 60 га. Комплекс способен вести огонь как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.