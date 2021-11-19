Шойгу доложил Путину о выполнении задач при совместном с КНР воздушном патрулировании

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал главу государства Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующий доклад глава Минобороны сделал на совещании президента с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу.

Продолжительность полета авиации составила более 10 часов. "Согласно докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У", - сказал Песков. Он добавил, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС.

"Совместное патрулирование осуществлялось в строгом соответствии с положениями международного права. Каких-либо нарушений воздушного пространства иностранных государств не было", - отметил представитель Кремля.