Детали для новейших колесных бронемашин "Бумеранг" начали делать на 3D-принтере

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Самые сложные детали для новейшей колесной бронированной платформы "Бумеранг" начали производить на 3D-принтере. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий.

"Совсем недавно для опытного производства в ООО "Военно-инженерный центр" (входит в ВПК) было освоено производство ряда самых сложных деталей для унифицированной колесной бронированной платформы "Бумеранг" с использованием промышленного 3D-принтера", - сказал он.

Как пояснил Красовицкий, внедрение в производственный процесс промышленного 3D-принтера позволяет значительно сократить расходы на изготовление опытных образцов техники, а также не требуется изготовление пресс-форм и штампов. "В результате сокращается время на производство особенно сложных и новых деталей", - подчеркнул он.

По его словам, применение специальных пластиков обеспечивает повышение качества и надежности деталей.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки ВПК. На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на Параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем "Эпоха" с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет". БТР К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом. На данный момент боевая машина имеет паспорт экспортного облика и активно предлагается на экспорт. В августе 2021 года ТАСС сообщал, что госиспытания машин на платформе "Бумеранг" уже начались и опытно-промышленная партия в ближайшее время появится в российской армии.

ВПК является крупнейшим российским производителем колесной бронетехники.