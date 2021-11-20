Северный флот провел торпедные учения в Баренцевом море с участием атомных подлодок

"Подводники Северного флота отработали торпедную стрельбу в Баренцевом море. Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота, выполняющий плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море, отработал применение торпедного оружия по подводной цели. Противолодочное тактическое учение состоялось в двустороннем формате. Противодействие крейсеру оказывала многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, торпедная атака была выполнена на глубине около 100 м. Стрельба проводилась практическим боезапасом. "В ходе тактического противолодочного учения экипаж подводного крейсера отработал подводное маневрирование, уклонение от атаки противника и плавание в различных режимах. После успешного выполнения торпедной стрельбы учебная торпеда была поднята из воды катером-торпедоловом и доставлена в базу, а подводники продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море", - говорится в сообщении.