МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Перспективный ударный вертолет будет опционально пилотируемым и подключенным к общему информационному полю. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" Андрей Богинский.

"Машина будущего, в первую очередь, должна быть опционально пилотируемой: и беспилотный, и пилотируемый вариант. Второе - это, конечно, информационное взаимодействие между различными летательными аппаратами (пилотируемыми, беспилотными), наземными пунктами управления. Также это универсальность применения того или иного вооружения, которое можно вешать на разные типы летательных аппаратов, то есть унификация вооружения", - сказал он.

Глава холдинга отметил, что внешние формы перспективных вертолетов также могут значительно отличаться от привычных нам сегодня. "С точки зрения форм, как это будет выглядеть, - это вопрос пока открытый. Когда финализируются требования, можно будет говорить, с помощью чего эти требования будут выполняться", - сказал Богинский.