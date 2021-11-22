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До получения первого сертификата самолета МС-21 осталось менее 50 полетов

По словам первого заместителя гендиректора ПАО Корпорация "Иркут", сертификат планируется получить до конца года

ЕЛАБУГА, 22 ноября. /ТАСС/. Сертификационная программа самолета МС-21 с композитным крылом из отечественных компонентов находится на стадии завершения. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый заместитель генерального директора ПАО Корпорация "Иркут" Анатолий Гайданский.

"Практически первая сертификационная программа уже на стадии завершения. У нас осталось до первого сертификата менее 50 полетов. В дальнейшем будет еще много полетов для расширения карты данных по сертификату", - сказал он. На данный момент самолет выполнил примерно 700 испытательных полетов.

По словам Гайданского, сертификат планируется получить до конца года. "Мы сейчас делаем все возможное, чтобы это состоялось именно в декабре 2021 года", - сказал он.

В мае на Иркутский авиазавод была доставлена 17,5-метровая консоль крыла самолета МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов. Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что испытания самолета с композитным крылом будут проходить до конца года, а в 2022 году начнется серийное производство.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса.

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