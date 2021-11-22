"Русские Витязи" вернулись в Кубинку с авиасалона в Дубае

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" вернулись в Кубинку после участия международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Перелет проходил с двумя промежуточными посадками", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Русские витязи" продемонстрировали групповые фигуры высшего пилотажа, парный, одиночный и встречный пилотаж на истребителях Су-30СМ в ходе летной программы на авиасалоне. Летчики выполнили групповые фигуры высшего пилотажа, такие как "петля Нестерова", "бочка", "вираж" на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж. Кроме того, они показали фигуры "зеркало", "колокол", "роспуск", а также проход на малой высоте и предельно малой скорости.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 проходил с 14 по 18 ноября.