{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Четверо сирийских военных погибли при обстрелах боевиков

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, один сирийский военнослужащий ранен

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Четверо сирийских военнослужащих погибли и один ранен в результате обстрелов боевиков в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, один сирийский военнослужащий погиб в провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из районов Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, еще один - в провинции Хама в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба.

"В провинции Алеппо в результате артиллерийского удара боевиков со стороны населенного пункта Блинта по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бала один сирийский военнослужащий ранен. Также в результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из районов Кафер-Нуран и Кафер-Хани по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Кафер-Халаб и Урум-эс-Сугра, погибли двое сирийских военнослужащих", - сказал Кулить.

Он подчеркнул, что Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
"Русские Витязи" вернулись в Кубинку с авиасалона в Дубае
Перелет проходил с двумя промежуточными посадками
Читать полностью