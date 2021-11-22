Четверо сирийских военных погибли при обстрелах боевиков

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Четверо сирийских военнослужащих погибли и один ранен в результате обстрелов боевиков в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, один сирийский военнослужащий погиб в провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из районов Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, еще один - в провинции Хама в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба.

"В провинции Алеппо в результате артиллерийского удара боевиков со стороны населенного пункта Блинта по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бала один сирийский военнослужащий ранен. Также в результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из районов Кафер-Нуран и Кафер-Хани по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Кафер-Халаб и Урум-эс-Сугра, погибли двое сирийских военнослужащих", - сказал Кулить.

Он подчеркнул, что Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.