Источник: испытания ракеты "Циркон" с подлодки возобновятся в 2024 году на АПЛ "Пермь"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводного носителя после двух успешных испытательных пусков возобновятся в 2024 году на атомной подводной лодке (АПЛ) "Пермь" проекта 885М (шифр "Ясень-М") измененной конструкции. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Возобновление ЛКИ с подводного носителя планируется не ранее 2024 года. Им будет субмарина "Пермь" проекта 885М, которая от предшественниц будет отличаться несколько измененной конструкцией. Если подлодка не будет готова к пускам "Циркона" в 2024 году, то они возобновятся в первой половине 2025 года", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщал, что среди АПЛ проекта 885М первым штатным подводным носителем ракет "Циркон" будет подлодка "Пермь" измененной конструкции - пятая по счету в семействе лодок этой серии. Передача субмарины флоту планируется на 2025 год.

В настоящее время ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ведет строительство шести АПЛ проекта 885М. Головные подлодки проектов 885 и 885М - "Северодвинск" и "Казань" - находятся в составе ВМФ РФ, первая серийная субмарина проекта 885М "Новосибирск" проходит испытания. Она планируется к передаче флоту до конца этого года.

4 октября АПЛ "Северодвинск" впервые выполнила испытательные пуски ракет "Циркон" из надводного и подводного положений в акватории Белого моря.