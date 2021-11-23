Первые военно-морские учения Россия - АСЕАН пройдут с 1 по 3 декабря

БАНГКОК, 23 ноября. /ТАСС/. Первые в истории военно-морские учения России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пройдут с 1 по 3 декабря текущего года в Индонезии. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов.

По словам собеседника агентства, "военно-морские учения Россия - АСЕАН пройдут с 1 по 3 декабря в территориальных водах Индонезии в районе Северной Суматры". "С российской стороны в них примет участие большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", - уточнил Иванов.

Как пояснил он, маневры направлены на отработку "взаимодействия между ВМФ России и ВМС стран - членов АСЕАН для обеспечения безопасности морской коммерческой деятельности и судоходства". "Учения будут разделены на две фазы - виртуальную и морскую", - добавил Иванов. Ожидается, что старт учениям даст министр обороны Индонезии Прабово Субианто.

28 октября в режиме видеоконференции состоялся 4-й саммит Россия - АСЕАН. Встреча была приурочена к отмечаемому в этом году 30-летию установления отношений между РФ и ассоциацией. По итогам саммита был принят ряд документов, направленных на дальнейшее развитие стратегического партнерства. Лидеры одобрили решение о проведении первых в истории военно-морских учений РФ и АСЕАН.