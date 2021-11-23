Корабль Черноморского флота впервые в новейшей истории получит кормовой Георгиевский флаг

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Азов" Черноморского флота стал первым в новейшей истории кораблем ВМФ России, который получит кормовой Георгиевский флаг, говорится во вторник в сообщении ЧФ.

Как уточняется, "Азов" получит флаг в соответствии с указом президента РФ "О Военно-морском флаге Российской Федерации". Согласно ему, кораблям "Азов" или "Память Азова" вручается Георгиевский военно-морской флаг. Это делается в память о выдающихся подвигах линейного корабля "Азов" постройки 1826 года, командиром которого являлся капитан 1-го ранга Михаил Петрович Лазарев - будущий командующий Черноморским флотом и военный губернатор Севастополя. В 1827 году корабль в Наваринском сражении вступил в бой с пятью кораблями турецко-египетской эскадры и уничтожил их.

"За выдающийся подвиг "Азов" впервые был удостоен высшего коллективного отличия русского флота - Георгиевского флага. В настоящее время в составе ЧФ находится большой десантный корабль "Азов", который впервые в новейшей истории Черноморского флота обретет кормовой Георгиевский флаг", - сообщили на ЧФ.

В пресс-службе добавили, что торжественная церемония освящения, вручения экипажу и подъема Георгиевского военно-морского флага на БДК "Азов" состоится в Севастополе. "В мероприятии примут участие представители главного командования Военно-морского флота, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, ветераны из состава экипажа большого десантного корабля "Азов", юнармейцы, приглашенные гости и делегация из города Азова", - сообщили на флоте.