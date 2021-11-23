ВКС России провели брифинг для иностранных военных атташе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели брифинг для иностранных военных атташе, сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

"В соответствии с планом работы с военно-дипломатическим корпусом, аккредитованным в Москве, 23 ноября проведен брифинг заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Андрея Юдина", - сказали в Минобороны.

Основное внимание было уделено информированию о современной структуре ВКС и задачах, решаемых видом ВС РФ, добавили в министерстве.

Там уточнили, что на брифинге присутствовали около 80 военных атташе из 52 стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе представители 16 стран НАТО.