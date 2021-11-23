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Шойгу сообщил, что самолеты ВВС США отрабатывали применение ядерного оружия против России

По словам министра обороны, минимальное удаление от государственной границы РФ составило 20 км
Министр обороны России Сергей Шойгу Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости от государственной границы РФ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ во вторник.

Шойгу подчеркнул, что "в этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений".

"Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 км", - сообщил Шойгу.

По его словам, развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально в условиях "усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира".

"Китай и Россия в течение многих лет являются стратегическими партнерами. Сегодня в условиях усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира развитие нашего взаимодействия особенно актуально", - сказал Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссия
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