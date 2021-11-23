Шойгу сообщил, что самолеты ВВС США отрабатывали применение ядерного оружия против России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости от государственной границы РФ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ во вторник.

Шойгу подчеркнул, что "в этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений".

"Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 км", - сообщил Шойгу.

По его словам, развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально в условиях "усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира".

"Китай и Россия в течение многих лет являются стратегическими партнерами. Сегодня в условиях усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира развитие нашего взаимодействия особенно актуально", - сказал Шойгу.