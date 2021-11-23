Шойгу высоко отметил прошедшее совместное патрулирование России и Китая в Тихом океане

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал важными событиями совместное с Китаем морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана, полёты боевой авиации двух стран над Японским и Восточно-Китайскими морями.

"Важными событиями стали морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана и очередное воздушное патрулирование стратегических ракетоносцев Воздушно-космических сил (ВКС) России и бомбардировщиков Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая в воздушном пространстве над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Сегодня подведём итоги этих мероприятий и обсудим планы на предстоящий год", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с главой военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ, которая прошла во вторник в формате видеоконференции.

При этом он отметил, что Россия и Китай увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки, военные двух стран "взаимодействуют на земле, в море и воздухе".

"Наши вооруженные силы взаимодействуют на земле, в море и воздухе. Количество мероприятий оперативной и боевой подготовки растет", - сказал Шойгу, отметив, что в этом году было впервые проведено совместное оперативно-стратегическое учение на территории Китая "Сибу/ Взаимодействие-2021".

Он подчеркнул, что "доверительные и дружеские отношения" глав двух государств "гарантируют стабильность российско-китайского тандема даже в период пандемии".

"Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного сотрудничества между нашими странами. В сложной эпидемиологической обстановке, вызванной распространением коронавирусной инфекции, мы продолжаем плодотворно сотрудничать, стараясь придать совместным мероприятиям большую практическую направленность", - сказал Шойгу, обращаясь к Вэй Фэнхэ.