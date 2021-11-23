Главы Минобороны России и Китая подписали дорожную карту сотрудничества в военной сфере

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Дорожная карта развития сотрудничества в военной области между Российской Федерацией и Китаем на 2021-2025 годы утверждена во вторник министрами обороны РФ Сергеем Шойгу и КНР Вэй Фэнхэ.

Шойгу и Вэй Фэнхэ синхронно завизировали свои экземпляры документа. Документ утвержден в ходе рабочей встречи министров.

Стороны договорились наращивать взаимодействие между вооруженными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований, сообщает Министерство обороны РФ. "Генерал армии С. К. Шойгу и генерал-полковник Вэй Фэнхэ подчеркнули нерушимость дружбы и крепость связей между Россией и Китаем. Подтвердили готовность реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне, и расширять контакты между министерствами обороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Выразили обоюдную нацеленность на активизацию проведения вооруженными силами РФ и КНР стратегических военных учений и совместных патрулирований", - сказано в сообщении.

Шойгу и Вэй Фэнхэ во вторник провели рабочую встречу в формате видеоконференции. "Главной темой переговоров стало подведение итогов состоявшихся в текущем году совместных морского и воздушного патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщает Минобороны России.

Руководители военных ведомств двух стран отметили, что "благодаря усилиям лидеров двух стран отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой поддерживаются на высоком уровне".

"В текущем году российско-китайское военное сотрудничество во всех областях поступательно углублялось. Заметное развитие получило взаимодействие вооруженных сил двух государств в сфере организации мероприятий боевой подготовки", - информирует Министерство обороны РФ.

С российской стороны во встрече также приняли участие главнокомандующие ВМФ адмирал Николай Евменов и ВКС Сергей Суровикин, с китайской - командующие ВМС адмирал Дун Цзюнь и ВВС генерал-полковник Чан Динцю.