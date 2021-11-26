Морпех Катюша. Как жила и воевала Герой Советского Союза Екатерина Демина

27 ноября в России отмечают День морской пехоты. Профессиональный праздник тех, кто готов защищать Родину на земле, в воде, в воздухе и живет под девизом "Где мы — там победа!". История российской морской пехоты полна уникальных примеров героизма, проявленного в том числе и представительницами прекрасного пола. В канун праздника корреспондент ТАСС побеседовал с сыном Екатерины Деминой — единственной женщины, прошедшей Великую Отечественную войну в батальоне разведчиков морской пехоты

Из платьица в гимнастерку Моя мама — Демина Екатерина Илларионовна (до замужества Михайлова) — родилась 22 декабря 1925 года в Ленинграде. Рано осталась сиротой, воспитывалась в детском доме. К началу Великой Отечественной войны она закончила девять классов и курсы Всесоюзного общества Крестного Креста. 21 июня 1941 года она приехала в Москву, а вечером того же дня отправилась в Брест, где служил ее старший брат (он был летчиком и погиб в первые дни войны), который пригласил ее погостить на каникулах. Утром, 22 июня, поезд, в котором ехала мама, недалеко от Смоленска разбомбила немецкая авиация. Через много лет после тех событий она вспоминала, как после бомбежки искореженный состав заполнил едкий дым и ей в летнем платьице, залитом своей и чужой кровью, приходилось помогать вытаскивать наружу тела погибших пассажиров. Так началась для нее война, в самом начале которой ей было всего 15 лет.

День морской пехоты День морской пехоты установлен в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ №253 в 1996 году в память указа Петра I о создании первого в России "полка морских солдат", изданного 27 ноября 1705 года. Создание российской регулярной морской пехоты было связано с борьбой России за выход к Азовскому и Балтийскому морям в конце XVII — начале XVIII века. Сегодня морская пехота — род сил в составе береговых войск ВМФ России, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских десантов. В ее состав входят соединения Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов России, а также два подразделения Каспийской флотилии. Отдельная бригада морской пехоты береговых войск БФ является единственным гвардейским соединением морской пехоты Военно-морского флота России. Продолжение

Через несколько дней там же, под Смоленском, Екатерина Демина попросилась в одну из частей Красной армии. Для того чтобы ее взяли на службу в качестве санитарки, она обманула командира, прибавив к своему возрасту три года. Выяснить, сколько лет маме было на самом деле, не представлялось возможным — ее документы сгорели в поезде во время немецкой атаки. Так Екатерину Демину приняли в боевую часть, которая в то время отступала на восток. Она ходила в разведку, вместе с пехотинцами огнем отбивала атаки врага, перевязывала раненых бойцов. В начале сентября в районе города Гжатска, ныне город Гагарин, мама вместе с другими бойцами попала под обстрел и была тяжело ранена — в ногу попал осколок авиабомбы. В госпитале врачи стали готовить ее к ампутации, но мама категорически отказалась и, как оказалось, правильно сделала. В начале весны 1942 года она пошла на поправку.

Больше всего мама боялась, что после выздоровления будет хромать и не сможет вернуться на фронт

Но, к счастью, все обошлось, и вскоре она поступила на госпитальное судно "Красная Москва", которое эвакуировало раненых из-под Сталинграда на восточный берег Каспия в город Красноводск. Во время службы на "Красной Москве" Екатерина Демина получила звание главстаршины и первую награду — значок "Отличник ВМФ". В морпехи по собственному желанию После окончания Сталинградской битвы в 1943 году, узнав, что в Баку формируется батальон морской пехоты (БМП) из моряков-добровольцев Каспийской флотилии, мама попросила военачальников зачислить ее в это подразделение. После долгих уговоров суровые флотские командиры приняли хрупкую девушку (у нее, кстати, был 35-й размер ноги) на должность санинструктора в 369-й БМП Азовской военной флотилии.

Описание Екатерина Демина с сослуживцами © Личный архив Юрия Демина

Боевое крещение ее батальон получил при освобождении города Темрюка. В ночь на 25 сентября 1943 года десант, в котором была мама, высадился в районе станицы Голубинской. Бои были тяжелые и кровопролитные. Батальон тогда потерял половину личного состава убитыми и ранеными, но боевую задачу выполнил. За этот десант Екатерину Демину наградили медалью "За отвагу". Вот что было написано в наградном листе: "Участвовала в морской десантной операции по взятию г. Темрюка. Будучи контуженой, оказала медпомощь под сильным огнем противника 17 бойцам и эвакуировала их в госпиталь. Лично дисциплинирована и заслуживает правительственной награды". Бои за Керчь Осенью 1943-го мама участвовала в боях за крымскую землю. В начале ноября 369-й БМП десантировался севернее г. Керчи, в районе села Маяк, захватил плацдарм и удерживал его до высадки основных сил. Мама участвовала во всех боях, вместе с моряками расширяла и защищала завоеванный плацдарм.



В ночь на 23 января 1943 года Азовская военная флотилия направила десант (около 500 человек) для захвата Керченского морского порта. В первом эшелоне следовали 369-й и 393-й БМП. Мамин батальон высадился под сильным обстрелом на широкий мол прямо в центре Керченского порта. В момент высадки два катера загорелись, один был подорван, морпехи оказались в ледяной воде, но мол захватили. Затем освободили порт, ж/д станции Керчь I и Керчь II. Задача первого эшелона десанта была выполнена. Однако второй эшелон в порт не прибыл. Немцы окружили его и отрезали от порта. В тот же день морским пехотинцам все же удалось прорваться к берегу и занять располагавшийся в прибрежной полосе консервный завод. Маме каким-то чудом удалось пробраться туда и начать оказывать помощь раненым. Их там оказалось более 70 человек. Двое суток отряд уцелевших морпехов отбивал яростные атаки врага. Боеприпасы были на исходе. И вот немцы захватили первый этаж здания, затем второй, и нашим бойцам ничего не оставалось, кроме как выйти на крышу и там держать оборону. К тому времени остальные гитлеровцы взяли завод в плотное кольцо, практически не оставив морпехам шансов на спасение. И тогда они решились на весьма рискованный шаг — дождались ночи и по водосточным трубам прямо под самым носом у немцев спустились на землю. Старшина первой статьи Василий Бруслик, вспоминала Екатерина Демина, финкой снял немецкого часового. Затем морские пехотинцы закидали гитлеровцев гранатами и огнем из автоматов пробили себе выход из окружения. Бойцы устремились к берегу, помогая раненым, неся на себе убитых. Оставшихся в живых взял на борт с трудом подошедший к берегу катер. За эту операцию мама была удостоена ордена Отечественной войны I и II степени, а 369-й батальон получил почетное название "Керченский". Катюша на Дунае После освобождения Крыма 369-й отдельный Керченский БМП перебросили под Одессу, он вошел в состав Дунайской военной флотилии (ДВФ). Екатерина Демина была зачислена в специально созданную группу войск, предназначенную для форсирования Днестровского лимана. Первой боевой операцией стал штурм города Белгорода-Днестровского. Он находится на правом берегу Днестровского лимана, который в то время был занят группировкой немецких и румынских войск. В течение нескольких месяцев противник строил здесь оборону (в том числе и противодесантную) и надеялся не допустить прорыва наших войск.

Описание Екатерина Демина, 1944 год © Евгений Халдей/ТАСС

Операция по форсированию Днестровского лимана и освобождению города Белгорода-Днестровского началась в ночь на 23 августа 1944 года. Ширина лимана в районе форсирования около 11 км, и десант шел в бой в основном на весельных шлюпках. Предварительной артиллерийской подготовки не было, дабы противник раньше времени не догадался о вторжении наших морпехов. Незамеченными им удалось подойти почти к самому берегу. До него оставалось всего около 200 м, когда немцы стали бросать осветительные ракеты и открыли яростный пулеметный огонь. В этот момент с левого берега ударила наша артиллерия, расчищая путь десанта и подавляя огневые точки противника. Но это было лишь начало. В воде у берега оказалось несколько рядов колючей проволоки, а за ними пятиметровый обрыв, с гребня которого строчили пулеметы и летели в наших бойцов гранаты. Спрыгнув в воду, моряки забросали "колючку" шинелями и плащ-палатками. Лучше всех этот бой описал в своем рассказе "Катюша", посвященном маме, известный историк и писатель Сергей Смирнов.

Катя одной из первых оказалась под обрывом. Маленькая, ловкая, она, цепляясь за корни и ветки кустов, быстро забралась наверх и, спустив вниз обмотки, втаскивала к себе наверх товарищей, поднимала пулемет. Заняв обрыв, десантники пошли в атаку. Отстреливаясь на ходу, Катя успевала перевязывать раненых. Разгоряченная боем, она влетела в дзот с криками "руки вверх!". И 14 неприятельских солдат подняли руки вверх

Утром 23 августа город Белгород-Днестровский был взят. Мама получила здесь легкую рану руки. За этот десант ее наградили орденом Красного Знамени.

Затем был поход по Дунаю с боями через Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Чехословакию и Австрию. Но из всех боев самым памятным для мамы стал штурм крепости Илок в начале декабря 1944 года. Крепость стоит на высокой горе над Дунаем, в районе югославского города Вуковар. Штурмовать Илок собирались с суши, но, чтобы отвлечь силы врага, на островок около крепости решили высадить десант — около 50 морских пехотинцев, среди которых была и моя мама. В ночь на 2 декабря 1944 года началась десантная операция. Когда бронекатера с десантом подошли к островку, он оказался под водой. Из-за непрекращающихся дождей Дунай разлился и затопил низменные берега. Декабрь, вода ледяная, но ничего не поделаешь, десантникам пришлось высаживаться. Вода доходила до пояса, а местами и выше. В конце концов морские пехотинцы устроились на ветвях полузатопленных деревьев и открыли огонь, отвлекая на себя внимание противника.

Гитлеровцы всполошились — островок был рядом с крепостью. На десантников посыпались мины, и пехота врага на шлюпках с пулеметами окружила их. Появились раненые, убитые. Вражеская пуля пробила Кате руку. Она наскоро перевязала рану и продолжала стрелять. Но она еще и перевязывала раненых товарищей. Порой по горло в холодной декабрьской воде она ходила от дерева к дереву, взбиралась на ветки к раненым и привязывала их к стволу бинтами и поясными ремнями, чтобы не свалились вниз в воду. Когда перевязывать было некого, она снова из автомата отбивалась от наседавших гитлеровцев. Через два часа из 50 десантников осталось лишь 13 боеспособных, но и они все были ранены. Подходили к концу боеприпасы. Положение было критическим, но, воспользовавшись тем, что противник оттянул силы на уничтожение десанта, наша и югославская пехота взяли Илок с суши Из рассказа С. Смирнова "Катюша"

Маму, уже ослабевшую от потери крови, окоченевшую в ледяной воде, оставшиеся в живых десантники перенесли на руках в подошедший катер. Рана была серьезной. Вдобавок сказалось пребывание в ледяной воде, и мама тяжело заболела воспалением легких. Длительное время была на грани жизни и смерти, но выжила. За эту операцию Екатерина Демина была представлена к званию "Герой Советского Союза" — однако, как писал в своих мемуарах бывший командующий Дунайской военной флотилией вице-адмирал Георгий Холостяков, подлинному героизму, осуществленному в крайне сложных условиях, не поверили органы, ведавшие оформлением, и представление возвратили. Пришлось ограничиться награждением Е.И. Михайловой (девичья фамилия Екатерины Деминой — прим. ТАСС) орденом Красного Знамени.

Описание Екатерина Демина на вручении наград участникам Великой Отечественной войны в Кремле, 1990 год © Николай Акимов, Валентин Соболев/ТАСС

Но позже справедливость восторжествовала — пусть и через много лет, 5 мая 1990 года мама получила звание Героя Советского Союза. Последний десант Последняя операция, в которой Екатерина Демина участвовала уже в самом конце войны, — знаменитый штурм Имперского моста в Вене. Как известно, Сталин запретил бомбить Вену, тогда командованием было принято решение захватить мост с помощью десанта. Морские пехотинцы среди белого дня высадились в глубине расположения противника и в яростной атаке захватили и удержали до подхода своих войск единственный сохранившийся мост австрийской столицы. В Вене мама отпраздновала Победу 9 мая 1945 года.

За годы войны Екатерина Демина вынесла с поля боя и спасла более 150 бойцов. Защищая раненых, лично истребила 59 врагов