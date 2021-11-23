В холдинге "Вертолеты России" сменится руководство

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Андрей Богинский покинет должность генерального директора холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех", его место займет Николай Колесов, который сейчас возглавляет АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (входит в Ростех). Об этом ТАСС сообщили несколько источников в оборонно-промышленном комплексе.

"Новым главой холдинга "Вертолеты России" станет Николай Колесов, сегодняшний руководитель КРЭТ. Об этом решении будет объявлено в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.

Другой источник, близкий к Ростеху, подтвердил ТАСС уход Андрея Богинского из "Вертолетов России", а также добавил, что он переходит на должность заместителя генерального директора ОАК по гражданской авиации. В свою очередь новым руководителем КРЭТ станет Александр Пан, который сегодня занимает должность заместителя гендиректора КРЭТ.

В Ростехе от комментариев отказались.

"Назначения еще не состоялись, предстоят корпоративные процедуры, но кадровые решения уже по сути приняты. Изменения призваны усилить блок гражданского авиастроения, на который к 2030 году должно приходиться 50% выручки ОАК", - рассказал источник, близкий к госкорпорации.

Как пояснил собеседник ТАСС, в зоне ответственности Богинского будут поставки новых гражданских самолетов в авиакомпании, запуск эффективной сервисной системы для обслуживания российских гражданских самолетов разных типов, а также успешная реализация новых авиационных программ, таких как SSJ-New.

Богинский и Колесов

До прихода в "Вертолеты России" Андрей Богинский занимал пост заместителя министра промышленности и торговли РФ, где курировал развитие авиапрома и реализацию ключевых отраслевых проектов, включая программы МС-21 и Superjet 100. Под руководством Богинского Вертолеты России достигли рекордных показателей по продажам гражданской техники - ее доля в общем объеме поставок выросла с 8,4% в 2016 году до 46% по итогам 2020 года. Благодаря этому холдинг сохранил прибыльность в условиях падения мирового рынка вертолетной техники и занимает второе место в мире по объему поставок. К настоящему моменту "Вертолеты России" сформировали значительный портфель твердых заказов, который составляет 525 вертолетов. Из них 358 машин законтрактованы на 2022-2024 гг.

Николай Колесов прошел путь от рядового специалиста (регулировщика радиоаппаратуры) до высоких руководящих должностей. С 2009 года возглавляет компанию КРЭТ.

Концерн объединяет более 70 предприятий, занимающихся разработкой и производством радиоэлектронной продукции. КРЭТ является ведущим разработчиком и производителем в области бортового радиоэлектронного оборудования для всех типов летательных аппаратов, а также выпускает гражданскую электронику, в том числе электрозарядные станции, медицинское оборудование и другую технику, говорится на сайте компании.