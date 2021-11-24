Коллегия Минобороны РФ обсудит формирование проекта гособоронзаказа на ближайшие годы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заседание коллегии Минобороны России состоится в Национальном центре управления обороной РФ в Москве под руководством главы министерства Сергея Шойгу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе заседания коллегия уделит особое внимание результатам выполнения текущей государственной программы вооружения и предложениям по формированию проекта государственного оборонного заказа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов", - сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что участники заседания обсудят вопросы, касающиеся совершенствования системы военной подготовки студентов гражданских вузов и состояния правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах.

"Кроме того, одной из важных тем обсуждения станет вопрос о перечне объектов капитального строительства Минобороны России на 2022 год", - говорится в сообщении.

В заседании коллегии министерства обороны примут участие руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и других организаций.