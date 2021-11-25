В России создали "живые" мишени. Каким может быть армейское стрельбище будущего

Инновационная отечественная компания НПО "Спецтехнологии" показала журналистам на полигоне уникальные разработки для обучения стрельбе и стрелкового спорта. Впервые в мире разработана и создана система полностью цифрового мишенного поля, выводящая стрелковую подготовку как в военной сфере, так и в спорте на совершенно новый уровень автоматизации и удобства. И разработчики не стоят на месте. Даже голографические мишени, как в фантастических фильмах, скоро будут реальностью, что, несомненно, станет настоящим прорывом также в сфере игр и развлечений. Ожившие мишени На стрельбище была продемонстрирована работа двух наиболее востребованных и утилитарных мишенных комплексов. Первый — так называемая ультразвуковая мишень. Фактически она состоит из двух частей: ультразвукового датчика — рамки, которая и фиксирует точное место и время попадания пуль, а также, собственно, самой мишени, в качестве которой может выступать любой неразрушаемый объект (стена, металлическая мишень или даже остов танка). При стрельбе человек целится в объект, который выступает мишенью, а ультразвуковая система и ее программно-аппаратный вычислительный комплекс фиксирует точные места попаданий по этой самой мишени, моментально передавая данные на терминал, будь то ноутбук, планшет или смартфон. "Это совместная разработка с ЦНИИточмаш — ультразвуковая мишень, — рассказал вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы России, учредитель НПО "Спецтехнологии" Андрей Руль. — На расстоянии до 2 км она считывает попадание дозвуковых и сверхзвуковых боеприпасов. Это просто рамка, она может быть как квадрат, может быть как такой излучатель, который подает ультразвуковой сигнал, и через этот невидимый экран пуля пролетает, а у нас в системе координат показывается то или иное попадание. Фиксируется до тысячи попаданий в минуту, то есть мы можем туда прямо "поливать" из пулемета, к примеру, и она будет это все считывать. Самое главное, что мы можем смотреть, какая пуля куда первая пришла, вторая, пятая… Куда уводит, куда не уводит, насколько оружие стоит статично. По такой мишени можно стрелять из авиационных пушек, высокоскоростных пушек и так далее".

Вторая же разработка более проста для восприятия, однако именно она способна совершить настоящий переворот в стрелковой подготовке и спорте. Фактически компании благодаря современным цифровым технологиям и несложной электронике удалось "оживить" простые классические картонные мишени, по которым стрелки во всем мире стреляют уже сотню лет. Эта технология была продемонстрирована на примере классической трехзонной мишени из практической стрельбы (IPSC — прим. ТАСС). На вид — обычная картонная мишень, только с подключенными к ней в определенном месте электродами. При обстреле цели все данные о попаданиях по беспроводным каналам связи поступают на смартфон стрелка, и нет никакой необходимости выходить на мишенное поле для подсчета результатов, смены мишеней или заклеивания пробоин.

Описание Вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы России, учредитель НПО "Спецтехнологии" Андрей Руль и электронная картонная мишень формата IPSC © НПО "Спецтехнологии"

Как пояснил руководитель компании Руль, такие электрифицированные картонные мишени станут фактически расходным материалом и стоить будут не сильно дороже обычных. "Сам блок, который, можно сказать, вечный и защищен бронепластиной, он, конечно, недешевый. Мы отталкиваемся от цены в тысячу долларов. Картон же, мишени в зависимости от того, сколько печатать, 100 штук или 100 тыс. штук, цена варьируется примерно от 150 до 250 рублей за мишень", — сообщил он. При этом, как заверяют разработчики, такие электронные картонные цели лишены некоторых недостатков обычных мишеней и будут иметь ресурс, достаточный для проведения одной полноценной тренировки.

Мы отрабатывали 250 попаданий в мишень. Это уже "фарш", но оно все равно считывает. Ситуации, когда попадает пуля в пулю, тоже считываются. Гораздо меньше будет спорных случаев при подсчете результатов Андрей Руль вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы РФ

Помимо самих электронных мишеней, "Спецтехнологии" разрабатывают также ряд интеграционных программно-аппаратных решений, которые позволили бы автоматически оцифровать результаты любых стрелковых соревнований или военных учений с боевой стрельбой. По задумке разработчиков, вся информация от различных электронных мишеней по сетям стекается в единую базу данных. Можно практически моментально отслеживать результаты тренировок, качество боевой подготовки и даже вести учет расхода боеприпасов. Фактически было продемонстрировано готовое решение для создания полноценного цифрового стрелкового полигона.

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"Мы поставили себе задачу — подготовить продукт, который полностью оцифрует все стрельбы в Вооруженных силах РФ. Нам бы хотелось внести вклад в нашу армию хотя бы таким образом. С помощью наших решений возможно увеличить время на саму стрельбу, чтобы солдатики не тратили большую часть дня на беготню до мишеней, чтобы хоть как-то это упростить, — говорит глава компании-разработчика о том, каким должно быть армейское стрельбище будущего. — Также будет виден прогресс каждого солдата, меткость, скорость стрельбы. Все это в базе данных будет храниться в доступе вплоть до генералов, министра обороны, все начальники смогут проверить лично".

Журналистам также рассказали и о перспективных разработках "Спецтехнологий", часть из которых пришла как будто из мира фантастики. Так, на основе вышеописанной ультразвуковой мишени ведется разработка голографической мишени. "Можно поместить за ультразвуковую рамку голографическую мишень, которая будет имитировать любой трехмерный объект, хоть человека, хоть танк, хоть какого-нибудь пришельца из фильма. Система будет фиксировать попадания по фактически несуществующей цели, виртуальной, голограмме", — рассказал Руль о футуристичном варианте применения разработки.

По его словам, по таким мишеням можно стрелять не только боевыми боеприпасами, но и из тренировочного, игрушечного оружия, к примеру из страйкбольных приводов. "Это революция будет в сфере развлечений", — отметил он. Разработки для спецслужб Ведутся разработки и для "специальных людей" — для тренировки решения специальных задач. "Мы разработали даже мишень для отработки стрельбы под водой, для тренировки боевых пловцов. Главным в такой мишени было обеспечить ее защищенность, сделать так, чтобы это все работало под водой и шла передача сигнала. Потому что передача сигнала под водой — это непростая задача", — отметил глава компании.

У нас разработаны уникальные тепловые мишени для отработки стрельбы с использованием тепловизионных прицелов. До сих пор в спецподразделениях газовой горелкой металлические мишени греют, чтоб тренироваться в стрельбе с тепловизором. Мы же сделали электронную мишень, которая светится в инфракрасном диапазоне и даже имитирует разные открытые участки цели с более ярким свечением, к примеру конечности и голову. Наши тепловые мишени после попадания по ним могут, к примеру, постепенно затухать, а при попадании в голову, к примеру, — гаснуть моментально для наглядности Андрей Руль вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы РФ

По его словам, уже налажено сотрудничество с ведущими отечественными спецподразделениями и создаются уникальные, штучные продукты для организации стрелковой подготовки на принципиально новом уровне. "С двумя очень хорошо известными спецподразделениями нашей страны мы плотно взаимодействуем. И для них мы сейчас делаем определенную уже конкретику", — подчеркнул Руль. По его словам, работа в этом направлении ведется — это гелевая имитация цели, фигуры человека, и на нее нанесена электронная технология. "Когда спецподразделения отрабатывают стрельбу по классическим картонным мишеням или манекенам, мы же не можем понять, какой выстрел был первый, а ведь это очень важно в их работе, — говорит он. — Допустим, было произведено десять выстрелов, и из них одно попадание — в грудную клетку, одно — в голову. Когда он в голову попал, в первый выстрел или в 15-й? Если в 15-й, то понятно, что противник еще мог отстреливаться. А здесь мы позволяем смотреть, каким образом, через какое время произошло попадание в конкретную часть противника. И, опять же, психология работы с картонной мишенью и манекеном террориста в маске и с автоматом разная". Также создаются и интерактивные стрелковые тренажеры, в которых мишени будут реагировать на движения и действия стрелка, как это делают настоящие живые люди. "Опять же, электронный характер наших мишеней открывает принципиально новые возможности для внедрения интерактивности в стрельбу", — отмечает Руль.

Описание Участники соревнований Tactical Fest Kostroma © НПО "Спецтехнологии"

Он приводит пример интерактивного тренажера. "Допустим, у стрелка — браслет, который лежит в кармане, мишень начинает его видеть. То есть при приближении она выполняет какие-то действия — поднимается, опускается, выходит на какое-то количество времени из-за укрытия, — рассказывает он. — То есть, к примеру, она вышла, ты ее не успел поразить, она зашла обратно за укрытие, и попадания по ней уже засчитываться не будут. Можно создавать любые сценарии для тренировок".

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Андрей Руль считает, что подобные разработки стали возможными лишь потому, что все это разрабатывалось стрелками и для стрелков. "Мы увлекаемся армейской тактической стрельбой. И очень напрягало, особенно когда ты ценишь свое время, когда, приехав на полигон, нужно не только пострелять, но и пойти заклеить мишени, а потом опять пострелять, опять пойти заклеить, и так много раз, — рассказывает он. — А когда расстояние до мишеней 100, 150, 200, 300 м — это начинает все больше и больше напрягать. А если расстояния километровые, то это напрягает крайне сильно. Это потеря времени, огромные неудобства. И начали думать в этом направлении, смотреть, что есть из разработок. И сделали мишень, которая считывает попадание, причем по зонам, чтобы сразу было видно результаты". Команда НПО "Спецтехнологии" занимается не только разработкой высокотехнологичных изделий. Коллектив во главе с Андреем Рулем активно участвует в развитии отечественного стрелкового спорта, особенно его военно-прикладного направления в рамках Федерации армейской тактической стрельбы России. В эту деятельность активно привлекаются как гражданские стрелки — спортсмены, так и действующие военнослужащие. Примером этому в том числе стал проведенный под Костромой стрелковый турнир Tactical Fest Kostroma.

Будучи вице-президентом Федерации армейской тактической стрельбы России, я стараюсь развивать этот новый военно-прикладной вид спорта. Мы проводим вот подобные соревнования, открытые для всех желающих. Тут в первую очередь отрабатывается и совершенствуется культура безопасного обращения с оружием как среди гражданских стрелков, так и среди военных Андрей Руль вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы РФ

В планах у организаторов развивать просветительскую деятельность и заняться не только тактической стрельбой, но и внедрять параллельно курсы по военной, полевой медицине. "Обучать оказанию первой помощи на поле боя на современном мировом уровне — это очень важно. Мы в России пока на этом направлении отстаем. Поэтому мы внедряем в рамках соревнований по армейской тактической стрельбе не только различные силовые задачи, полосы препятствий, использование средств защиты, но и целые задания по медицинской подготовке, по оказанию первой помощи", — пояснил он. Личный взгляд Автор этой статьи не только принял участие в стрелковом турнире Tactical Fest Kostroma, но и лично протестировал все новейшие разработки компании — те самые "умные" мишени.

Описание Корреспондент ТАСС Глеб Ирисов на рубеже © НПО "Спецтехнологии"

Электронные картонные мишени выглядят почти как обычные, и выдает их лишь наличие нескольких проводков и контактов, а также спрятанный бронированный электронный блок передачи данных. Они все могут прикрепляться обычным строительным степлером к деревянным стойкам и расставляться, как на обычном соревновании по практической стрельбе. Стрелок выходит на рубеж, по команде начинает выполнение упражнения и обстреливает мишени, как и положено, — по два выстрела на каждую. Упражнение окончено, а у стоящего рядом представителя компании на планшете уже отображены все результаты: сколько попаданий, в какую мишень, в какую зону на этой мишени и в какое время. Результаты сохраняются, и уже следующий стрелок может снова обстреливать те же самые мишени без необходимости их смены или заклеивания попаданий. Такие технологии, безусловно, сделают стрельбу более динамичной, простой в организации и даже финансово более доступной. Если же говорить об уникальной ультразвуковой мишенной установке, то в этом случае все происходящее больше похоже на фантастику. Стрельба велась из охотничьего нарезного карабина "Вепрь" 308-го калибра просто в пустоту — по воображаемой точке на пулеулавливающем земляном валу. Было выпущено 30 пуль, и, когда стрельба была окончена, на экране ноутбука оператора уже была подробнейшая визуальная модель: как, когда и где пули попадали по обстреливаемой площади. Стрелок сразу может порадоваться неплохой кучности своего карабина и достойной точности стрельбы: были рассчитаны средние точки попаданий и отрывы некоторых выстрелов от основных групп пробоин.