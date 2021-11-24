Источник: С-550 и С-500 будут вместе защищать важные объекты РФ от гиперзвуковых целей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 на основе ЗРС С-500 "Прометей" будет вместе с нею обеспечивать противоракетную и противокосмическую оборону стратегических объектов России. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

"ЗРС С-550 не придет на замену С-500, потому что она не совершеннее своей предшественницы. По сути, она является ее несколько облегченной версией. Перед новой системой будут стоять несколько другие боевые задачи, чем у "Прометея". И силовые методы воздействия на угрожающие объекты тоже будут отличаться", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что ЗРС С-500 и С-550 станут платформой новой системы ПВО и будут вместе прикрывать стратегические объекты страны от гиперзвуковых целей. "Вместе с системой С-350 "Витязь" и комплексами ближнего действия они будут отрабатывать абсолютно все имеющиеся сегодня цели", - добавил он.

По его словам, новая система не является реанимацией советской системы ПРО, но при ее создании был учтен ряд ее нереализованных концепций.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Об С-550

Ранее источник ТАСС сообщил, что первая система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение в российскую армию до 2025 года. Он также подчеркнул, что в С-550 будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой, при этом морского варианта комплекса не предусматривается.

9 ноября на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе ноябрьских совещаний в Сочи с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса упомянул С-550 среди систем вооружения, поставки которых в войска имеют особо важное значение.

15 ноября на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что С-550 будет обладать большей дальностью обнаружения целей и дальностью действия ракет.

Система ПРО ближнего перехвата С-550 (проект мобильной объектовой системы противоракетной обороны) разрабатывалась в СССР в 1981-1988 годах в ЦКБ "Алмаз" (в настоящее время - НПО "Алмаз", находится в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей"). Прекращение работ по этой системе осуществлялось одновременно с закрытием некоторых проектов других советских конструкторских бюро в сфере обороны в рамках советско-американских соглашений. Оборудование опытного образца огневого комплекса системы было демонтировано после 1992 года. После распада СССР созданный в результате работы над проектом задел был уничтожен.