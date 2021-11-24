Истребители ЮВО и силы ЧФ отработали удар по кораблям противника в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Экипажи авиации Южного военного округа и кораблей Черноморского флота (ЧФ) на учениях отработали совместный удар по кораблям условного противника в Черном море, говорится в среду в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря. <...> Особенностью данного этапа учебно-тренировочных полетов является отработка экипажами истребителей слаженности совместных действий при нанесении удара по надводным целям противника", - сообщили на флоте.

Уточняется, что в учениях приняли участие около 10 экипажей самолетов и корабли Новороссийской военно-морской базы ЧФ, в том числе патрульный корабль "Василий Быков", малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск".

По данным флота, также в ходе тренировки летчики истребителей отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу. Кроме того, они практиковались в выполнении сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушных целей, противодействию радиоэлектронным средствам противника.