Российские саперы прибыли в район выполнения задач в Лаосе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Отряд саперов Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил РФ прибыл в Лаос для выполнения задач по гуманитарному разминированию. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Военнослужащие отряда разминирования МПЦ прибыли для проведения гуманитарного разминирования в район Накай провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что выполнять задачи российским саперам предстоит как в джунглях, так и в населенных пунктах, где местным жителям по-прежнему угрожают неразорвавшиеся боеприпасы полувековой давности.

В Минобороны уточнили, что для выполнения задач отряд оснащен современными средствами поиска взрывоопасных предметов: селективными переносными индукционными миноискателями ИМП-С2, магнитометрическими бомбоискателями МБИ-П2, миноискателями глубинными МГ-1И, переносными искателями неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, а также средствами индивидуальной защиты сапера ОВР-2-02, оснащенными системой охлаждения.