В России за пять лет создали 28 учебных центров для военной подготовки студентов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Число российских вузов, студенты которых имеют возможность пройти военную подготовку без отрыва от обучения, существенно расширилось за последние несколько лет, заявил статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков.

"Расширена география военной подготовки. Создано 28 новых военных учебных центров, из них около половины - в регионах Сибири, Дальнего Востока и Севера", - сказал Панков на заседании коллегии военного ведомства в среду.

Он отметил, что "за последние годы министерством обороны создана многофункциональная система военной подготовки студентов гражданской высшей школы". "Кроме привычного для нас обучения офицеров запаса развернут новый вид военной подготовки - сержантов, старшин, солдат и матросов. Сформированы единые структурные подразделения - военные учебные центры, что повысило управляемость и качество учебного процесса", - сказал Панков.

По его словам, "открыта возможность межвузовского военного обучения". "Студенты вузов, в которых отсутствуют подразделения военной подготовки, обучаются на базе существующих военных учебных центров и вузов Минобороны России, для нормативного регулирования новой системы военной подготовки создана вся необходимая законодательная основа", - сказал Панков.

Он подчеркнул, что в последние годы система военной подготовки получила беспрецедентную практическую направленность. "Военно-полевые сборы проводятся в форме практических упражнений и тренировок. Они завершаются проведением тактических учений, в ходе которых будущие офицеры руководят студентами, обучающимися по программам сержантов и солдат", - сказал Панков.

Он также привел такой пример: в 2021 году впервые студенты военного учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения (Хабаровск) получили практику на объектах реконструкции Байкало-Амурской магистрали. "В следующем году этот уникальный опыт получит дальнейшее развитие", - сообщил Панков.

Оснащенность и преподавательский состав

Замминистра обороны также отметил, что военную подготовку в профильных центрах, открытых в российских вузах за последние пять лет, проходят свыше 63 тыс. студентов. "В настоящее время военным обучением охвачено более 63 тыс. студентов, прошедших жесткий конкурсный отбор по успеваемости, физической подготовке, состоянию здоровья и морально-психологическим характеристикам", - сказал Панков.

Он добавил, что занятия ведут квалифицированные преподаватели, имеющие войсковой опыт, более 20% являются участниками боевых действий, каждый третий награжден государственными наградами, 18% имеют ученые степени и звания.

Военные учебные центры оснащены современной учебно-материальной базой, вооружением и военной техникой, тренажерами, электронными учебниками и пособиями, разработанными министерством обороны. Учебный процесс ведется в едином информационном образовательном пространстве с военными вузами, сказал Панков.

Он отметил, что студенты активно вовлечены в военно-патриотическую и поисковую работу, взаимодействуют с движением "Юнармия", участвуют в экспедиционной деятельности, в том числе под эгидой Русского географического общества (РГО) и Экспедиционного центра РГО Минобороны России.