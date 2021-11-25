{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России создали уникальную ультразвуковую мишень, фиксирующую все попадания

Мишенная установка представляет из себя рамку, которая подает ультразвуковой сигнал, отметил вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы России, учредитель НПО "Спецтехнологии" Андрей Руль

МОСКВА, 25 ноября /ТАСС/. Уникальную ультразвуковую электронную мишень создали в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы России, учредитель НПО "Спецтехнологии" Андрей Руль.

"На расстоянии до двух километров она считывает попадание дозвуковых и сверхзвуковых боеприпасов", - сообщил он.

По его словам, мишенная установка представляет из себя рамку, которая подает ультразвуковой сигнал. И через такой "невидимый" экран пролетает пуля, а считывающая система показывается точное место попадания.

"Фиксируется до тысячи попаданий в минуту, то есть мы можем туда прямо поливать из пулемета, к примеру, и она будет это все считывать", - отметил Руль.

Как подчеркнул руководитель компании, мишенная установка позволяет определить, какая пуля куда попала и в какой последовательности это произошло. "По такой мишени можно стрелять из авиационных пушек, высокоскоростные пушек и так далее", - сказал он.

Теги
Россия
Частная отечественная компания готова цифровизировать все военные стрельбища в России
С помощью предложенных решений можно существенно повысить эффективность тренировок по стрельбе, отметил вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы России, учредитель НПО "Спецтехнологии" Андрей Руль
Читать полностью