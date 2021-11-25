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Стрелки-спортсмены и военные вскоре могут получить "живые" мишени для стрельбы

Уникальность разработки заключается в том, что внутрь мишени "вшит" датчик, который фиксирует попадания и передает информацию о них на планшет или ноутбук, отметил вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы России, учредитель НПО "Спецтехнологии" Андрей Руль

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Уникальные электронные мишени с датчиками для стрельбы созданы в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы России, учредитель НПО "Спецтехнологии" Андрей Руль.

Уникальность разработки заключается в том, что внутрь классической картонной мишени для стрельбы "вшит" специальный слой - датчик, который позволяет фиксировать попадания и моментально передавать информацию о них на планшет или ноутбук.

"Электрифицированные" картонные мишени будут фактически расходным материалом и стоить будут несильно дороже обычных", - отметил Руль, добавив, что вскоре эти мишени для стрельбы могут получить стрелки-спортсмены и военные.

По его словам, новые электронные мишени будут даже более "живучие", чем простые картонные.

Также новые электронные мишени смогут точно фиксировать спорные моменты при попадании пули в пулю. "Ситуации, когда пуля попадает в пулю, тоже считываются. Гораздо меньше будет спорных случаев при подсчете результатов", - отметил Руль.

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