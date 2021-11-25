Частная отечественная компания готова цифровизировать все военные стрельбища в России

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Частная компания НПО "Спецтехнологии" предложила технологию цифровизации всего процесса огневой подготовки в Вооруженных Силах России. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы России, учредитель НПО "Спецтехнологии" Андрей Руль.

"Мы поставили себе задачу подготовить продукт, который полностью оцифрует все стрельбы в Вооруженных Силах РФ", - сообщил он.

По его словам, с помощью предложенных решений можно существенно повысить эффективность тренировок по стрельбе, не тратить время на беготню до мишеней и сделать весь процесс боевой подготовки цифровым.

"Будет виден прогресс каждого солдата, меткость, скорость стрельбы. Все это в базе данных будет храниться в доступе вплоть до генералов, министра обороны, все начальники смогут проверить лично", - подчеркнул Руль. Также по заявлению руководителя компании, возможно полностью автоматизировать учет расхода боеприпасов. "В бумажный журнал можно записать все, что угодно. А здесь в электронной системе если выстрелы не произведешь по мишеням, ничего не запишешь", - заявил он.