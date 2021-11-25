{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российская компания разработала симулятор стрельбы будущего

По таким мишеням можно стрелять не только боевыми боеприпасами, но и из тренировочного, игрушечного оружия, отметил вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы России, учредитель НПО "Спецтехнологии" Андрей Руль

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Компания НПО "Спецтехнологии" разработала концепцию симулятора стрельбы будущего на основе ультразвука и голографической проекции. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы России, учредитель НПО "Спецтехнологии" Андрей Руль.

"Можно поместить за ультразвуковую рамку голографическую мишень, которая будет имитировать любой трехмерный объект: хоть человека, хоть танк, хоть какого-нибудь пришельца из фильма", - сообщил он.

По его словам, система будет фиксировать попадания по фактически несуществующей цели - виртуальной голограмме.

"По таким мишеням можно стрелять не только боевыми боеприпасами, но и из тренировочного, игрушечного оружия, к примеру из страйкбольных приводов. Это революция будет в сфере развлечений", - подчеркнул Руль.

Теги
Россия
Российские военные начнут получать парашют для прыжка с собаками в 2022 году
До конца года должны быть завершены государственные испытания парашютной системы
Читать полностью