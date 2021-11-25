Российская компания разработала симулятор стрельбы будущего

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Компания НПО "Спецтехнологии" разработала концепцию симулятора стрельбы будущего на основе ультразвука и голографической проекции. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы России, учредитель НПО "Спецтехнологии" Андрей Руль.

"Можно поместить за ультразвуковую рамку голографическую мишень, которая будет имитировать любой трехмерный объект: хоть человека, хоть танк, хоть какого-нибудь пришельца из фильма", - сообщил он.

По его словам, система будет фиксировать попадания по фактически несуществующей цели - виртуальной голограмме.

"По таким мишеням можно стрелять не только боевыми боеприпасами, но и из тренировочного, игрушечного оружия, к примеру из страйкбольных приводов. Это революция будет в сфере развлечений", - подчеркнул Руль.