Ракету "Союз-2.1б" с военным аппаратом запустили с Плесецка

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным аппаратом с космодрома Плесецк, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России.

"В четверг, 25 ноября, в 04 часа 09 минут мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

Согласно данным военного ведомства, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета "Союза-2.1б".

Наземные расчеты Воздушно-космических сил РФ взяли на сопровождение запущенную с Плесецка ракету-носитель "Союз-2.1б", сообщили в Минобороны.

"Стартовавшая в 04 часа 09 минут мск с космодрома Плесецк ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 04 часа 11 минут мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.

Боевые расчеты Космических войск уже 51-й раз провели пуск ракеты "Союз-2", летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2004 году. Ракета "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз-У". В период с 1973 по 2012 год с Плесецка было запущено 435 таких носителей.