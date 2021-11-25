В России создали уникальные мишени для тренировки спецслужб

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Отечественная компания НПО "Спецтехнологии" разработала уникальные мишени для тренировки боевых пловцов, снайперов и спецназа. Об этом сообщил вице-президент Федерации армейской тактической стрельбы России, учредитель НПО "Спецтехнологии" Андрей Руль.

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"Уже налажено сотрудничество с ведущими отечественными спецподразделениями и создаются уникальные штучные продукты для организации стрелковой подготовки на принципиально новом уровне", - сообщил он.

По его словам, компания разработала мишень для отработки стрельбы подводой, для тренировки боевых пловцов. "У нас разработаны уникальные тепловые мишени для отработки стрельбы с использованием тепловизионных прицелов. <...> Мы же сделали электронную мишень, которая светится в инфракрасном диапазоне и даже имитирует разные открытые участки цели с более ярким свечением, к примеру, конечности и голову", - пояснил Руль.

Как отметил глава компании, также создана мишень - имитация фигуры человека с электронными датчиками. "Мы позволяем смотреть, каким образом, через какое время произошло попадание в конкретную часть противника", - подчеркнул он.

"Опять же электронный характер наших мишеней открывает принципиально новые возможности для внедрения интерактивности в стрельбу", - сообщил руководитель НПО "Спецтехнологии".