"Рособоронэкспорт" предложит на экспорт дроны-камикадзе и тяжелые беспилотники

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") готовится предложить на экспорт дроны-камикадзе и тяжелые ударные беспилотные аппараты. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" отмечает серьезный рост интереса иностранных партнеров к беспилотной авиационной технике российского производства. Готовимся к выводу в ближайшее время новых образцов, среди которых дроны-камикадзе и тяжелые ударные аппараты", - сообщил Михеев, слова которого приводит пресс-служба компании.

Он отметил, что в 2021 году на внешний рынок выведен разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э", в настоящее время по нему ведется более 10 контрактных переговоров. Кроме того, в текущем году заказчикам поставлено свыше 50 беспилотников "Орлан-10Е".