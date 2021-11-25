В России создали тренажер военно-транспортного самолета Ил-76МД

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты центра "Динамика" (входит в холдинг "Технодинамика" Ростеха) создали уникальный тренажер военно-транспортного самолета Ил-76МД для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе холдинга.

"Комплексный тренажер самолета Ил-76МД предназначен для обучения, тренировки и оценки уровня подготовки летных экипажей по пилотированию, самолетовождению, эксплуатации бортового оборудования, а также отработки взаимодействия между членами экипажа, в том числе в особых случаях полета. Он имитирует работу всех самолетных систем и бортового оборудования в условиях реального интерьера кабины", - сказали в пресс-службе.

Тренажер на неподвижном основании по внутренним геометрическим размерам, интерьеру, составу приборного и пультового оборудования, их размещению, внешнему виду и характеру работы полностью соответствует реальной кабине самолета Ил-76МД. Тренажер состоит из двух модулей, один - кабина летчиков, бортового инженера и бортового радиста, второй модуль - кабина штурмана.

"Для новой разработки наши специалисты использовали самые современные и перспективные технические решения и технологии. Были применены цифровые имитаторы пультового и приборного оборудования самолета, система визуализации, которая обеспечивает отображение рельефа всего Земного шара и дает возможность выполнять полеты в любой точке мира. Усовершенствование компоновки оборудования тренажера позволило улучшить качество изображения в системе визуализации", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Технодинамики" Игоря Насенкова. Уже выполнен монтаж тренажера, полный цикл пуско-наладочных работ, также проведено обучение летного и инструкторского состава Росгвардии.

В 2018 году специалисты центра "Динамика" уже создавали для Росгвардии тренажер экипажа вертолета Ми-8МТВ-1.

Экспортные версии модернизированного Ил-76МД-90А находятся в эксплуатации по всему миру, в первую очередь в странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщил в июле в интервью ТАСС первый заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Ярковой, ПАО "Ил" (входит в ОАК) готово предложить модернизационный пакет для обновления самолетов Ил-76 со всего мира, включая даже ремоторизацию. "Наличие большого парка самолетов Ил-76 по всему миру - это важное преимущество. Этот парк нуждается в обслуживании и модернизации. Для компании - это дополнительный ресурс обеспечения экономической устойчивости и задел для новых поставок", - отметил Ярковой.