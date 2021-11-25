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МО РФ заявило, что боевики готовят провокацию с применением химоружия против жителей Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон призвал командиров незаконных вооруженных формирований встать на путь мирного урегулирования ситуации
© Российский центр примирения в Сирии/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Боевики запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" планируют устроить в провинции Идлиб провокацию с применением химоружия против мирного населения. Об этом заявил в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадим Кулить.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения, что боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" ("Хайат Тахрир аш-Шам") в подземном укрытии в районе города Сармада провинции Идлиб складированы емкости с отравляющими веществами", - сказал он.

По словам контр-адмирала, "террористы намерены организовать провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения".

Он также подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Кулить добавил, что в результате снайперского обстрела в провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий, еще один получил ранение. "В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Мадждалайа по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Дадих, один сирийский военнослужащий погиб, другой получил ранение", - сказал он.

По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 9 обстрелов со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". В провинции Алеппо - 8 обстрелов, в провинции Идлиб - 1 обстрел.

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