Модернизированные МиГ-31 обеспечат безопасность Северного морского пути

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Модернизация высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 сделает их более эффективными, в частности, для защиты северных рубежей России в условиях повышающегося интереса со стороны других государств к Северному морскому пути. Такое мнение высказал ТАСС заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов, говоря о модернизации самолетов МиГ-31, которая проходит на авиационном заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде.

"Мы планируем использовать высотные перехватчики МиГ-31 для защиты суверенного воздушного пространства России на северных направлениях, а там мы ограничены в аэропортах и аэродромах - их очень мало", - считает летчик.

Он напомнил, что в настоящее время в Заполярье восстановлены 10 аэродромов, которые были еще при Советском Союзе. "Еще несколько аэродромов готовятся к эксплуатации", - сказал Попов, пояснив, что в последнее время Северный морской путь привлекает все больше внимания со стороны других государств. "Очень много стран обратили внимание на Северный морской путь. Там и климатические, и географические условия стали лучше", - добавил он.

26 марта стало известно, что два истребителя МиГ-31 впервые в истории Военно-морского флота России пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе. Также Минобороны сообщало, что группы перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31 уже несут боевое дежурство в Арктике для контроля региона.

Заслуженный военный летчик РФ подчеркнул, что конструкторы, которые создавали эти самолеты в советские годы, заложили в них очень большой модернизационный потенциал. "Чем хороша наша техника в принципе - а это отмечается и на мировом уровне, - что ремонтопригодность и модернизационный потенциал наших самолетов достаточно широки. Само "железо" позволяет и длительно эксплуатировать машины, особенно боевые, и изменять номенклатуру оборудования", - сказал Попов.

Локационные станции и авионика

По словам Попова, устанавливаемые в настоящее время локационные станции позволяют "дальше видеть" и обладают лучшим захватом и автоматизированными системами сопровождения выделенной цели.

"Когда МиГ-31 работает в системе ПВО с наземными комплексами, есть возможность управлять даже ракетами соседних самолетов. Когда командир звена ведет четыре самолета, он может управлять всем оружием, ракетами дальнего действия этой четверки самолетов", - пояснил он.

Летчик также отметил, что современные локационные станции стали на 25-30% легче и компактнее, чем станции предыдущего поколения. Облегчение самолета позволяет увеличить количество топлива или боевой нагрузки: повесить дополнительную ракету. "В этом плане и осуществляется перспективная работа, когда мы достигаем значительного повышения боевых способностей и боевых возможностей вроде бы старого самолета", - сказал он.

"Так почему бы не поставить АФАР (активная фазированная антенная решетка) нового поколения - локационные станции с фазированной решеткой, которые и по дальности, - у них увеличена дальность где-то до 120-150 км, 150 даже, может быть, обнаружение, а наведение ракет дальнего действия - 80-90 км", - сказал Попов, напомнив, что новый локатор был представлен на авиасалоне МАКС-2021.

На модернизированные самолеты ставится и современная авионика. "Мы сейчас привыкли к стеклянной кабине. Там, правда, смешанная стоит: и стеклянные жидкокристаллические экраны и приборы стрелочные одновременно, но для этого самолета так и должно быть. Они взаимозаменяемы", - сказал он, подчеркнув, что тактико-технические характеристики МиГ-31, в частности, скорость полета, отвечают современным требованиям.

Гиперзвук и новые ракеты

Генерал пояснил, что, в частности, модернизация самолета дает возможность использовать новое вооружение. "Если речь идет о новых управляемых ракетах, требуется установка прицельно-навигационного оборудования, так как системы управления могут быть разными: инфракрасными, радиолокационными, радиотехническими", - отметил Попов.

Заслуженный военный летчик РФ напомнил, что оснащенные гиперзвуковым оружием МиГ-31К уже стоят на боевом дежурстве. "Комплекс "Кинжал" - это очень сильный ударный компонент, о котором американцы только мечтают, не говоря о других странах мира. У нас сегодня три эскадрильи уже переучиваются, готовится четвертая. А это - уже очень много", - подчеркнул Попов.

По его словам, в настоящее время ведется также разработка и гиперзвуковых ракет малой дальности. "Сегодня ракеты гиперзвукового назначения ударного характера достаточно крупных размеров. В ближайшем будущем уже будут браться на вооружение ракеты и малой дальности с гиперзвуковыми возможностями", - сказал Попов.

Он пояснил, что тогда самолет сможет брать на борт не одну такую ракету, а несколько малых и более эффективно их применять. "Конечно, дальность будет поменьше - она и не нужна большой, - и габариты целей будут другими. Но факт в том, что приоритет будет отдан этим новым ракетам. Соответственно, и боевой потенциал возрастает в разы", - отметил военный летчик.

По словам Попова, вскоре могут объявить и о том, что дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М тоже получит возможность нести гиперзвуковые ракеты. "Но они будут нести сразу две или даже три ракеты. По сравнению с МиГ-31К - это уже увеличение в разы", - сказал он.

МиГ-31 и Ту-22М3М имеют преимущество в силу своих сверхзвуковых скоростей - это ускоряет запущенную с них ракету. "Сам самолет позволяет нести большую весовую нагрузку, и сам он летает на сверхзвуковых скоростях 2-2,5 Маха, то есть в два раза увеличивает скорость звука. Ракета запускается уже на скорости 2 Маха и еще развивает скорость до 4-5 Махов. Вот уже 9 Махов у нее есть. Самолет сам для ракеты становится эффективной платформой", - заключил летчик.

Про МиГ-31

25 ноября замминистра обороны РФ Алексей Криворучко проверил ход работ по модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31 на нижегородском авиазаводе "Сокол" (филиал российской самолетостроительной корпорация "МиГ"). Представители предприятия доложили Криворучко, что боевая эффективность истребителей-перехватчиков МиГ-31 после ремонта с модернизацией повышается примерно в три раза. Сейчас основная задача "Сокола" - капитальный ремонт МиГ-31 с глубокой модернизацией истребителей-перехватчиков до уровня МиГ-31БМ, эти работы ведутся начиная с 2007 года.

В России проходит госиспытания модернизированная версия истребителя-перехватчика МиГ-31 с электродистанционной системой управления. По данным завода "Сокол", "есть вариант модернизации этого самолета, где от механической системы управления мы переходим на электродистанционную, в результате появляется целый ряд вычислительных машин, которые ставятся на борт". "Вариант с электродистанционной системой управления уже реализовывается - сейчас этот вариант модернизированного перехватчика проходит испытания", - сообщил представитель предприятия.

Как отметили на "Соколе", капитальный ремонт позволяет выйти практически на безотказную работу самолетов в строю. В рамках модернизации на самолетах полностью меняется бортовое оборудование, планер дефектуется, в нем заменяются участки, подвергшиеся коррозии, в зависимости от состояния самолета их объем может составлять от 15 до 50%. На машинах полностью меняется проводка и все резиновые вставки. Заменяется фонарь кабины. Представители авиазавода также отметили, что иностранные комплектующие на МиГ-31БМ практически полностью замещены российскими.

Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 - первая боевая машина четвертого поколения, созданная для использования в системе ПВО РФ. Именно этот самолет стал платформой для создания авиакомплекса "Кинжал", оснащенного гиперзвуковой ракетой. Новая машина получила название МиГ-31К.

На международном форуме "Армия-2021" Минобороны РФ подписало госконтракт на ремонт с модернизацией истребителей-перехватчиков МиГ-31К, а также на ремонт МиГ-31 с модернизацией до уровня МиГ-31БМ. В настоящее время опытно-боевое дежурство несет одна эскадрилья МиГ-31К с авиационными комплексами "Кинжал" в Южном военном округе. Также сообщалось, что до 2024 года на ракеты "Кинжал" будет перевооружен авиаполк, дислоцированный в Канске Красноярского края. Сейчас на его вооружении стоят истребители МиГ-31БМ.