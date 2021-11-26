Госиспытания нового военного парашюта "Кадет-100" начнутся до конца года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Государственные испытания новой парашютной системы "Кадет-100" для подразделений ВДВ должны начаться до конца 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" завершил летно-конструкторские испытания парашютной системы "Кадет-100". До конца 2021 года мы передадим опытные образцы системы на государственные испытания", - сказали в холдинге.

Парашютная система "Кадет-100" обладает круглым куполом и предназначена как для боевого десантирования подразделений ВДВ, так и для учебно-тренировочных прыжков. Благодаря новому парашюту десантники смогут выполнять прыжки в полном снаряжении из летательных аппаратов на скорости 140-350 км/ч.

Минимальная безопасная высота применения "Кадета-100" - 150 м, максимальная полетная масса - 160 кг, среднее значение вертикальной скорости снижения на участке 30-35 м от земли составляет не более 5 м/с. "Кадет" позволяет развернуться в любую сторону на 360 градусов не более чем за 12 секунд и обладает повышенной стабильностью купола.