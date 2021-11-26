Российские и монгольские летчики установили побратимские связи авиационных полков

УЛАН-УДЭ, 26 ноября. /ТАСС/. Российский и монгольский авиационные полки установили побратимские связи, стороны договорились о проведении мероприятий по совместной подготовке летного состава авиационных полков. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе округа.

"Объединение военно-воздушных сил Восточного военного округа (ВВО) и командование Воздушных войск Вооруженных сил Монголии впервые установили побратимские связи авиационного полка ВВС Монголии и отдельного штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, правопреемника легендарной эскадрильи "Монгольский арат", - сообщили в пресс-службе.

Побратимские связи установлены в ходе визита в Монголию делегации ВВО под руководством заместителя командующего объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майора Владимира Куликова. "Проведена встреча с начальником генерального штаба Вооруженных сил Монголии генерал-лейтенантом Довчинсурэнгийн Ганзориг, командующим Воздушных войск Вооруженных сил Монголии генерал-майором Очир Энхбаяр, а также с Героем Советского Союза, Героем Монголии первым летчиком-космонавтом Монголии Жугдэрдэмидийн Гуррагча", - отметили в пресс-службе.

Делегация российских военнослужащих посетила авиационный полк ВВС Монголии, дислоцированный на военном аэродроме Налайх в городе Улан-Батор, где ранее базировалась авиационная эскадрилья ВС СССР "Монгольский арат". Представители ВВО возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову в Улан-Баторе.

"Это мероприятие является очередным шагом в развитии двухстороннего партнерства. На сегодняшний день можно отметить высокую динамику развития военного сотрудничества и взаимодействия ВВО и ВС Монголии на основе исторически сложившихся связей, традиций дружбы и добрососедства", - отметили в пресс-службе.

Эскадрилья "Монгольский арат" - именная истребительная эскадрилья ВВС СССР, сформированная в 1943 году на средства жителей Монгольской Народной Республики (МНР), участвовавшая в Великой Отечественной войне.