Вооруженные силы РФ помогли в борьбе с ковидом более чем 15 странам

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы России оказали помощь в борьбе с коронавирусом более чем 15 государствам, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу.

"Общими усилиями выстраивается архитектура мирной жизни в зоне карабахского конфликта, в Сирии. Армении, Афганистану, Сирии и Кубе оказана действенная гуманитарная помощь. <...> Еще более 15 стран получили помощь и от России, и от вооруженных сил в борьбе с пандемией. Это и дальнее зарубежье, и ближнее зарубежье. Продолжаем эту работу", - сказал Шойгу на седьмой межведомственной научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ".

По словам министра, на данном этапе важно обобщить, проанализировать результаты работы, уточнить направления дальнейшего развития и учесть при этом "самые современные подходы и новые технологии".

Он отметил, что "ни одну задачу государственной важности - будь то оборона страны или борьба с коронавирусом - невозможно решить без консолидированных усилий, надежного, бесперебойного функционирования системы межведомственного взаимодействия".

Открывая конференцию, Шойгу предложил участникам почтить минутой молчания погибших в Кузбассе горняков.