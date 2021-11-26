Шойгу: ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется.

"Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом - это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания", - сказал министр на Седьмой межведомственной научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ" в пятницу.

Он отметил, что работу по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне приходится вести в непростых условиях.

"Для нас эта война всегда была, есть и останется Великой Отечественной", - подчеркнул министр.