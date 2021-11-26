{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Начальник Генштаба ВС РФ и генсек ОДКБ обсудили вопросы безопасности

Стороны также обсудили развитие военно-технического сотрудничества в формате ОДКБ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудили в ходе встречи в Москве вопросы региональной безопасности. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ходе встречи обсуждалась военно-политическая обстановка, сложившая в зоне ответственности ОДКБ и вокруг нее, итоги прошедших в 2021 году учений Коллективных сил ОДКБ в Кыргызстане, Таджикистане и России, задачи по совместной подготовке органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2022 года", - сказал он.

Зайнетдинов также добавил, что стороны также обсудили развитие военно-технического сотрудничества в формате ОДКБ.

Кризис в Сирии
Шойгу порекомендовал к просмотру фильм "Небо" о подвиге российских военных в Сирии
Картина основана на реальных событиях в Сирии, когда 24 ноября 2015 года во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем
Читать полностью