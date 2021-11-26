В Петербурге спустили на воду минный тральщик "Анатолий Шлемов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Седьмой корабль противоминной обороны проекта 12700, запущенного в 2011 году, торжественно спустили на воду в пятницу на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. В состав Тихоокеанского флота России он должен войти в 2022 году.

"Уже седьмой корабль стоит перед спуском. Более того, начиная с десятого корабля пойдет уже модернизированная версия - совершенно другая, с другими возможностями. В ближайшее время у завода появится еще один прекрасный корабль, который в начале следующего года мы начнем очень быстро и качественно строить для нашего заказчика", - сказал на церемонии спуска Александр Шляхтенко, генеральный директор Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", разработавшего проект 12700.

Следующий корабль серии должен быть спущен на воду в апреле 2022 года, уточнил гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо. Его планируют назвать в честь советского офицера-подводника контр-адмирала Льва Чернавина.

Спущенный на воду в эту пятницу минный тральщик был назван в честь бывшего начальника Управления кораблестроения ВМФ вице-адмирала Анатолия Шлемова. Этот корабль был заложен на заводе летом 2019 года по заказу ВМФ России для нужд флота.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в ОСК). Корабли проекта относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами. В их арсенале имеются различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабли проекта 12700 имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Корпусу тральщика не страшна коррозия, а срок его службы неограничен.