Ракетный катер "Шуя" выполнил стрельбы в Черном море на фоне действий эсминца ВМС США

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Ракетный катер "Шуя" Черноморского флота в ходе учений отработал поражение морских и воздушных целей на фоне захода американского эсминца в Черное море. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе выполнения учебно-боевых задач личный состав на морском полигоне выполнил комплекс подготовительных, а затем зачетных стрельб по морским и воздушным целям из артиллерийского и ракетного вооружения корабля с использованием штатной артустановки АК-176 и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М", - говорится в сообщении, распространенном Черноморским флотом.

Отмечается, что военные моряки отработали также элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите и обороне катера при стоянке на незащищенном рейде.

В четверг 6-й флот ВМС США в своем заявлении сообщил, что американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) вошел в Черное море "в рамках обычного патрулирования". Как утверждают в ВМС США, "союзники и партнеры по НАТО регулярно действуют в регионе" для обеспечения безопасности и стабильности, а также для "наращивания потенциала партнеров в целях повышения эффективности и операционной совместимости".

Как сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ, российские военные начали слежение за зашедшим в акваторию Черного моря американским эсминцем. По оценке Минобороны, операции американских военных кораблей в акватории становятся дестабилизирующим фактором в регионе, одной из их целей является военное освоение территории Украины.