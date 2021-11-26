До восьми танков Т-90М "Прорыв" поступит в войска до конца года

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Поставка в российскую армию последней партии из 65 танков Т-90М "Прорыв", предусмотренных контрактом на 2021 год, будет завершена до конца года, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Замминистра обороны России Алексей Криворучко в пятницу в ходе рабочей поездки посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, где проверил производство танков Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", а также провел совещание по развитию бронетанкового вооружения и техники Сухопутных войск.

"До конца года планируется к поставке последняя партия из 65 танков "Прорыв", запланированных на этот год. Будет поставлено около восьми танков Т-90М", - сказали в военном ведомстве.

В танке Т-90М полностью изменена конструкция башни, по сравнению с Т-90А увеличен ее забронированный объем, что позволило установить дополнительную аппаратуру и, в частности, обеспечить возможность интеграции танка в единую систему управления тактическим звеном. Из башни вынесена немеханизированная боеукладка снарядов в отдельный модуль, который находится снаружи.

Повышен уровень защищенности танка Т-90М, в том числе за счет установки новой динамической защиты "Реликт". Также на "Прорыве" внедрена новая система управления огнем.