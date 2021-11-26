{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В строевые части Сухопутных войск до конца года поступят 20 танков "Армата"

Врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин не уточнил, в какое соединение поступят новейшие танки

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Двадцать новейших танков Т-14 "Армата" будут поставлены в строевые части Сухопутных войск до конца 2021 года, сообщил журналистам врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин.

На эту тему
Испытатель Евгений Булашев: быть танкистом на заводе сложнее, чем в армии
Испытатель Евгений Булашев: быть танкистом на заводе сложнее, чем в армии

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в пятницу в ходе рабочей поездки посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, где проверил производство танков Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", а также провел совещание по развитию бронетанкового вооружения и техники Сухопутных войск.

"Планируется к поставке до конца 2021 года танков на базе тяжелой межвидовой гусеничной платформы "Армата" Т-14 в количестве 20 единиц", - сказал военный представитель на предприятии, уточнив, что эти машины пойдут в строевые части.

"Согласно условиям государственного контракта, серийная поставка изделий в войска осуществляется до окончания государственных испытаний. Сейчас идет изготовление опытно-промышленной партии до окончания государственных испытаний, чтобы получить опыт войсковой эксплуатации", - пояснил Репин.

Он не уточнил, в какое соединение поступят новейшие танки, отметив, что "это определяет главное автобронетанковое управление".

Т-14 "Армата" - танк нового поколения с необитаемой башней, его экипаж размещается в бронированной капсуле в центре корпуса.

Теги
Россия
До восьми танков Т-90М "Прорыв" поступит в войска до конца года
В танке Т-90М полностью изменена конструкция башни, по сравнению с Т-90А увеличен ее забронированный объем
Читать полностью